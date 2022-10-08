ابدأ.. مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى سبيل ذلك أطلقت الدولة المصرية مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية، وتحولت المبادرة من فكرة على الورق إلى مبادرة وطنية ترعاها الدولة بداية من مؤسسة الرئاسة وكل الجهات المعنية بالصناعة فى مصر. ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن المبادرة: يأتى ذلك فى إطار التوجيهات بدعم الصناعة الوطنية وتطويرها.

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