الخارجية تهنئ الشعب المصرى والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى 

جدة - نرمين السيد - وكتب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "ذكرى مولد سيد الأنام، رسول المحبة والأخوة، والخلق الرفيع، نستلهم سيرته العطرة، وما تحمله من قيم الورع، والإيثار، والتسامح، والسلام مع النفس والغير، تتقدم وزارة الخارجية بالتهنئة للشعب المصرى، وللأمة الاسلامية بمناسبة ⁧المولد النبوى الشريف".

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