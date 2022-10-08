بحلقة اليوم.. عناوين جديدة «بالبنط العريض» فى الصحف والكتب عن حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - يجيب معد ومقدم برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، الإعلامى الدكتور حسام فاروق، بالوثائق على السؤال: لماذا حتى بعد 49 عاما لا تزال هناك أسرار وحكايات لم تبح بها حرب السادس من أكتوبر 1973؟





ويستعرض فاروق فى حلقة اليوم من البرنامج، آخر التقارير فى الصحف الأجنبية خاصة الإسرائيلية والأمريكية التى توثق الهزيمة المنكرة للإسرائيليين وتتحدث عن هول المفاجأة حتى بعد 49 سنة من الحرب، وكيف حقق المصريون المعجزة بتحطيم خط بارليف وعبور قناة السويس ورفع العلم فوق سيناء؛ ليثبتوا للعالم أن عزيمة المصريين وبسالتهم كسرت غطرسة الإسرائيليين وقضت على أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

كما يستعرض معد ومقدم البرنامج، العناوين بالبنط العريض التى تصدرت أغلفة الكتب عن حرب السادس من أكتوبر، و التى تضمنت شهادات للتاريخ من كبار قادة إسرائيل فى الحرب عما جرى لهم، وشهادات أيضا عن خطة الخداع الإستراتيجى التى أدارها الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنتهى الدهاء قبل الحرب وكيف انخدع قادة إسرائيل وأصيبوا بفشل سياسى ووقعت المخابرات الإسرائيلية فى أخطاء وصفوها بالفضيحة التى تلاحقهم حتى اليوم كالثقب الأسود فى الثياب، وأيضا الكتب التى استعرضت فشل مختلف أفرع الجيش الإسرائيلى فى المواجهة مع الجيشين المصرى والسورى ومنها كتاب مهم عن فشل سلاح الجو الإسرائيلى أمام نظيره المصرى، وحكايات كثيرة ما تزال تنشرها الصحف وترويها الكتب عن حرب أكتوبر.

"بالبنط العريض" يعده و يقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.