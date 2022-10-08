الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 514 ألف مواطن من كبار السن خلال عام

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 514 ألفا و709 مواطنين فوق سن الـ65 عامًا، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن»، منذ انطلاق البرنامج فى أول أكتوبر 2021، وحتى أول أكتوبر الحالى.





وقال المتحدث الرسمى للوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، فى بيان اليوم السبت، إن البرنامج يهدف إلى تحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، بالكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا فى هذه المرحلة العمرية، وذلك من خلال 401 مركز طبى، موزعة على جميع الإدارات الصحية بـ 21 محافظة كمرحلة أولى.

من جانبه أوضح رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض الدكتور وائل عبدالرازق، أن حزمة الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن، تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية كارتفاع ضغط الدم، والسكرى، وأمراض القلب، والاعتلال الكلوى وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى.

ولفت عبدالرازق، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الفحص الإكلينيكى العام، وحساب مؤشر كتلة الجسم، وفحوصات النظر، والفم والأسنان، بالإضافة إلى فحوصات (قياس نسبة الهيموجلوبين ونسبة الدهون والكوليسترول، ووظائف الكلى، والتحليل العشوائى للسكر بالدم)، إلى جانب إجراء فحوصات رسم القلب، والموجات فوق الصوتية على البطن والحوض.

وتابع أن البرنامج يشمل تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، فضلاً عن تقديم المشورة التغذوية من حيث تناول الوجبات فى أوقات محددة والمحتوى الغذائى المتوازن اللازم للحالة الصحية.

من جهته كشف رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة الدكتور محمد عبدالله، أن المرضى يتم تسليمهم كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسى، مع 2 زيارة سنوية، لافتًا إلى إحالة 28 ألفا و229 مريضا إلى المستشفيات لإجراء تدخلات طبية متقدمة، وأشار إلى التنسيق المستمر بين برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» ومبادرات «100 مليون صحة» لحصولهم على جميع الخدمات الطبية اللازمة ضمن المبادرات.

كانت الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن «برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» عبر الخط الساخن (15335).