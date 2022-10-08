احترام الاتفاقيات.. القوى العاملة تصدر تقريرا عن مشروع «تعزيز علاقات العمل»

جدة - نرمين السيد - وأكد "المركز" فى تقريره، أن مناسبة هذا التقرير تلك الاستعدادات الجارية حاليا لعقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات بين وزير القوى العاملة حسن شحاتة داخل الديوان العام للوزارة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتبها بالقاهرة خلال الأسبوع الجارى والاستعدادات لعقد الاجتماع الثلاثى الخامس لمشروع تعزيز علاقات العمل وكذلك مناسبة الاجتماعات التى شهدها "مكتب المنظمة "بالقاهرة الأسبوع الماضى مع أطراف عمل من ممثلى أصحاب الأعمال والعمال بشأن "المشروع" بمحاوره المختلفة.

ويوضح تقرير "المركز الإعلامى للوزارة" للرأى العام طبيعة هذا المشروع الذى شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى إطلاقه عام 2020، معلنا عن رؤية الحكومة للمشروع وأهميته، كما يرصد "التقرير" رؤية وزير القوى العاملة حسن شحاتة الذى تولى حقيبة "الوزارة "مؤخرا فى التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية والتى أعلن عنها فى لقاءاته بديوان عام الوزارة - خلال الثلاثين يوما الماضية- مع اريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وكون كومبير خبير معايير العمل الدولية بمكتب المنظمة بالقاهرة.

استمرار التعاون

وفى البداية أكد التقرير على أن اللقاءات التى جمعت بين الوزير حسن شحاتة وممثلى منظمة العمل الدولية بالقاهرة أوضح فيها "الوزير" حرصه على مواصلة التعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة - التى تأسست منذ أكثر من 100 عام - فى القضايا والملفات ذات الأهداف المشتركة، التى من شأنها دعم سوق وعلاقات العمل، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالى تحقيق التنمية المنشودة.

وأوضح أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مع "المنظمة" وعددها 64 اتفاقية، كما أن تشريعات مصر العمالية تُتَرجم تلك الاتفاقيات والمبادئ على أرض الواقع خاصة ملف "الحريات النقابية"، مؤكدا: "من حق أى عامل فى مصر الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة"، ومشيراً إلى أن "الوزارة" لا تتدخل فى الشأن النقابى كونها حريصة على استقلاليته، وأنها "كجهة إدارية" بابها مفتوح للجميع وتتعامل مع الجميع على مسافة واحدة، فى "إطار القانون"، مؤكدا على تفعيل دور لجنة تلقى الشكاوى كآلية مستدامة لتذليل اى عقبات تواجه اللجان النقابية التى ترغب فى التأسيس فى إطار القانون وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها وكل ذلك فى إطار مشروع تعزيز علاقات العمل وما يحتوى من محاور خاصة "الحوار المجتمعى" و"الحريات النقابية".

محاور المشروع

وقال التقرير، إن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، تم إطلاقه فى مارس 2020 برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلى تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 والثانى: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء.

أما الثالث: خاص ببرنامج العمل الأفضل فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.



موقف ثابت

وأشار التقرير إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت تجاه تعزيز علاقات العمل وتحقيق الاستقرار فى مواقع العمل لإيمانها الكامل بأنه لا إنتاج بدون استقرار وعدالة تلك "العلاقات" بين أطراف العملية الإنتاجية.

وقال إنه رغم التحديات التى تواجه العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة المصرية حرصت على توفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بالاحداث المذكورة.

وذكر التقرير أن الحكومة المصرية رحبت بمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها بمصر ففى يوم 8 مارس 2020 حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المشاركة بنفسه فى إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، وذلك بمقر هيئة الاستثمار، بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، وممثلى أطراف الإنتاج فى مصر خاصة أصحاب الأعمال والعمال وجاءت كلمة مدبولى لتترجم رؤية وموقف الحكومة المصرية من مشروع تعزيز علاقات العمل وتقدير دور منظمة العمل الدولية.

حيث تقدم بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من ساهم فى إعداد مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر"، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية فى الصادرات المصرية.

إشادة

وللتأكيد على احترام وتقدير دور المنظمة أشار مدبولى إلى الدور الهام الذى تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التى تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه العالم، فضلًا عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية.

كما ثَمن الدور الذى تقوم به فى هذا الإطار استنادا إلى تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" فى الوقت ذاته أوضح أن حجم التحولات التى واجهت الاقتصاد المصرى فى الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبنى برنامج إصلاح اقتصادى قوى يتمتع بأهداف واضحة تتمثل فى زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً فى ذلك على تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة.

سياسات الدولة

وكشف تقرير "القوى العاملة" عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد فى كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقى لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الدستور المصرى تناول الحق فى العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق فى الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن" الدولة" قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلى العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعى الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.

واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة ومنها انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفى علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل، بسرعة التقاضى ،وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص، وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر ولائحته التنفيذية الذى يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.