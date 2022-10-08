عاجل.. وزير التعليم يفاجئ الطلاب والمعلمين بهذا البيان الهام : الدعوة إلي الالتزام

رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيان هام خلال الساعات القليلة الماضية، موجه إلي طلاب العام الدارسي الجديد الذي انطلق الأسبوع الماضي في جميع مدارس جمهورية مصر العربية.وقدم حجازي التهنئة إلي المعلمين والطلبة والطالبات بجميع مديريات التربية والتعليم وجميع المسلمين في بقاع الأرض بحلول ذكري المولد النبوي الشريف محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف وزير الربية والتعليم أن هذه الذكري تحمل نسائم الخير والسعادة للكبار والصغار للبشرية جمعاء، داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وأن نظل على قلب رجل واحد خلف القائد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار أن هذه الذكري أيضاً تدعو إلي التسامح والالتزام بتعليم الدين الإسلامي والسير على نهج الرسول صلي الله وعليه وسلم.