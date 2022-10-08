رسميا- التضامن تعلن عن قرار ” حلاوة المولد” لأصحاب المعاشات – شوف حسابك

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، أن جميع المنافذ الصرف التي تعمل بطريقة إلكترونية تعمل اليوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، والذي يوافق مناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، حيث أنه يستطيع أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم الخاصة بالشهر الجاري بكل سهولة ويسر.وأشارت وزارة التضامن، أن كافة ماكينات الصراف الآلي يتم بشكل مستمر فيها عملية إيداع الأموال حتي يتمكن أصحاب المعاشات من صرف كافة أموالهم التي يتم صرفها لم من الخزانة العامة للدول لكل شهر والتي تقدر بـ22 مليار جنيه.

وأشارت الوزارة أن هناك تشديد على جميع فروع بنك ناصر اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة تحديات فيروس كورونا المستجد وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحد من حدوث أي تكدس أو تزاحم حول الفروع وتنظيم عملية الصرف.