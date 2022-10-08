

انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم السبت 8 أكتوبر 2022: نسمة سعقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022، والذي يوافق المولد النبوي الشريف وذلك بسبب كتل هوائية مقبلة من البحر المتوسط و جنوب غرب أوروبا تضرب البلاد خلال هذه الأيام.وأشارت هيئة الأرصاد انه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار ، أما في ساعات الليل فيكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 8 أكتوبر 2022:

1- القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة

3- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة.

4- سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

5- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

6- أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.