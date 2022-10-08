لأكثر من 4 ساعات متواصلة .. قطع المياه عن هذه المناطق بمحافظة “بني سويف”

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الجيزة أنه عن قطع المياه اليوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 في 5 قرى بمركز إهناسيا وهي الأنصار، المفتش، خورشيد، أبو المكارم، عزبة ميناوأوضحت مياه شرب الجيزة، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 5 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباح اليوم حتي الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم ، بسبب أعمال صيانة في محبس 6 بوصة بجوار بوستر المياه بسدمنت الجبل.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.