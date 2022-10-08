انت الان تتابع خبر بالفيديو.. رسالة عمرو أديب للمواطنين بخصوص أسعار السلع: الدنيا مش مستحملة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قام الإعلامي عمرو أديب بالتحدث عن أسعار الذهب داخل جميع الأسواق المحلية، وهي التي أصبحت في حالة من التذبذب الشديد أثناء الفترة الماضية بمصر، ووجه رسالة هامة إلى جميع المواطنين بخصوص أسعار السلع.
رسالة عمرو أديب للمواطنين بخصوص أسعار السلع ونصائحه
وحرص عمرو أديب على توجيه رسالة بخصوص الأسعار لجميع المواطنين والنصائح التي تفيدهم، قائلاً “لابد أ ن نقلل من شراء الأغراض التي لا ضرورة لها والتي يمكننا الاستغناء عنها، بشويش شوية عشان الدنيا مش مستحملة”.
وتحدث أديب في برنامجه الحكاية الذي يبث على قناة “إم بي سي مصر الفضائية”، قائلاً “إذا لم تكن بحاجة لتغيير سيارتك أو شراء هدية باهظة الثمن لزوجتك خلال هذه السنة.. بلاش استني شوية، عشان مراتك لما تيجي تقولك عايزة فلوس تقولها أهى، لأن في العلاقة بين الرجل والمرأة، الست بتحترم جداً الرجل اللي في عز الأزمة يجي يقولها متقلقيش معانا فلوس، وده مهم جدا عند كل رجل”.