فى اقتحام مخيم جنين.. استشهاد فلسطينى وإصابة 6 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام واسع لمخيم جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 6 إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلت اثنتان منها لمستشفى جنين الحكومي، والثالثة لمستشفى ابن سينا، لتلقى العلاج.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية، في مستشفى ابن سينا، بأن الشاب محمود الصوص، استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في منطقة الرقبة.

وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل عائلة أبو زينة، لاعتقال نجلهم محمد، وعندما لم تجده، اعتقلت شقيقه صالح.

ومنعت تلك القوات الطواقم الصحفية ومركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، لتغطية ما يدور، وسط تحليق مكثف لطائرة مروحية، وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والدخان، واعتلاء القناصة أسطح البنايات التجارية وسط المدينة.