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الصحة:غدًا.. انطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - اعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان في الفترة من ٩ إلى ١٣ أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط.

التطعيم من سن يوم إلى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين

أماكن التطعيم:

- يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق)

- الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان)

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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