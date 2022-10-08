الصحة:غدًا.. انطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 10:28 صباحاً - اعلنت وزارة الصحة والسكان انطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان في الفترة من ٩ إلى ١٣ أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط.

التطعيم من سن يوم إلى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين

أماكن التطعيم:

- يتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق)

- الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان)