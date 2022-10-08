عاجل- السيسى: مولد النبى كشف غيوم الجهل عن الإنسانية بأكملها

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جدة - نرمين السيد - وكتب فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموثع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، ففى هذا اليوم أشرق نور النبوة الخالدة على الإنسانية بأكملها، فكشف عنها غيوم الجهل والأوهام".
وأضاف: "سلام الله وصلواته على نبينا الكريم، الذى كان نموذجًا فريدًا فى الفضيلة، فلنجعل هذه الذكرى العطرة نبراسًا ومنهجًا وقدوة تقوى من عزائمنا وإرادتنا فى بناء حياتنا ومستقبلنا. كل عام وأنتم بخير".
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