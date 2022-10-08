التنمية: 112 مليون جنيه حجم مبيعات مبادرة سند الخير خلال 25 أسبوعا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة، أن مبادرة "سند الخير" التى أطلقتها الوزارة فى مارس الماضى حققت مبيعات تقدر بـ 112 مليون جنيه حتى الأسبوع الـ(25) وطافت بـ12 محافظة من محافظات الجمهورية من خلال 73 سيارة، تحمل جميع أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.





وقال الوزير - وفق بيان اليوم - "إنه انطلقت 50 سيارة بمناطق وأحياء محافظات القاهرة والجيزة وبنى سويف وكفر الشيخ والدقهلية بواقع 10 سيارات فى كل محافظة من المحافظات المشار إليها، وأيضا طافت 5 سيارات فى محافظات أسيوط والإسماعيلية، و 4 سيارات فى كل من محافظة قنا والمنيا، و 3 سيارات فى محافظة أسوان وعدد سيارة واحدة فى كل من محافظتى الأقصر والغربية، لافتا إلى أن حركة البيع بالمحافظات الـ12، حققت فى الأسبوع الـ(25) من المبادرة حجم مبيعات تجاوز 4 ملايين جنيه موزعة على السلع الغذائية المختلفة، وكانت اللحوم الحمراء المجمدة والطازجة والدواجن والأسماك هى الأكثر إقبالا من المواطنين.

وأكد الوزير أن نجاح "سند الخير" فى تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة فى ظل زيادة الأسعار والأزمة الاقتصادية العالمية هو العامل الأساسى فى استمرار المبادرة حتى نهاية العام الحالى، لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى، وتحقيق استراتيجية مصر 2030، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفاتها فى القضاء على الفقر والجوع والحفاظ على الصحة الجيدة للمصريين.

وأشار إلى أن المبادرة تسهم فى تحقيق الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة، وهو عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، ويأتى ذلك من خلال مشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة فى التجارة والجملة ونصف الجملة فى مبادرة سند الخير، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وأشار هشام آمنة إلى أنه من المقرر أن تستكمل مبادرة "سند الخير" رحلتها فى باقى المحافظات المستهدفة خلال الأسابيع القادمة لتغطية أكبر قدر من الأحياء والقرى خاصة الأكثر احتياجا، خاصة فى المواسم التى يزيد فيها الإقبال من المواطنين مثل موسم دخول المدارس حيث يتم توفير كل أنواع البقالة والمصنعات الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف أن مبادرة "سند الخير" شهدت إقبالا كبيرا وترحيبا من المواطنين بالمناطق التى انطلقت فيها، خاصة من حيث تنوع المنتجات المعروضة والأسعار والجودة، كما وجه المواطنون الشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة التى تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل وتوفير السلع الغذائية لهم بأقل من مثيلاتها فى الأسواق والوصول لأكبر شريحة من المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا.

يذكر أن مبادرة سند الخير كانت قد أطلقتها الوزارة فى شهر مارس الماضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف كل جهود الدولة لدعم المواطنين فى المناطق الشعبية والأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية.