تفاصيل طقس اليوم السبت 8 أكتوبر 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت 8 أكتوبر، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأوضح خبراء الأرصاد الجوية، عن احتمالية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 29 21 العاصمة الإدارية 29 21 6 أكتوبر 30 20 بنهــــا 29 21 دمنهور 31 21 كفر الشيخ 28 22 المنصورة 29 21 دمياط 28 22 بورسعيد 27 22 الإسماعيلية 30 21 السويس 29 22 الزقازيق 29 21 شبين الكوم 29 21 طنطا 28 22 شلاتين 37 24 الاسكندرية 27 21 العلمين الجديدة 27 21 وادى النطرون 29 22 مطروح 26 19 السلوم 25 20 سيوة 26 17 العريش 28 22 رفح 27 22 الطور 30 24 كاترين 26 17 رأس سدر 28 22 نخل 28 16 طابا 29 23 نويبع 32 24 حلايب 35 26 شرم الشيخ 34 25 الغردقة 33 25 مرسى علم 34 24 الفيوم 29 21 بنى سويف 29 19 المنيا 29 19 أسيوط 30 20 سوهاج 31 22 قنا 35 24 الأقصر 36 25 أسوان 37 25 الوادى الجديد 33 23 أبو سمبل 38 25 أبو رماد 35 26 رأس حدربة 33 25

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