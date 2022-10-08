قطع المياه عن قرى فى بنى سويف 5 ساعات اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بمحافظة بنى سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى الأنصار، المفتش، خورشيد، أبو المكارم، عزبة مينا، بمركز إهناسيا، اليوم، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرا، وذلك للقيام بأعمال صيانة على محبس 6 بوصة بجوار بوستر المياه بسدمنت الجبل.





وذكر بيان صادر من الشركة، أنها تتقدم باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال الصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى بالكفاءة المطلوبة. وناشدت المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الإتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.

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