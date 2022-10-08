الأنبا موسى يعلن شعار مهرجان الكرازة لعام 2023

جدة - نرمين السيد - ناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم مهرجان العام الجارى 2022، واختيار شعار مهرجان العام المقبل 2023 إلى جانب الاستعداد للاحتفال بالعام الـ 20 للمهرجان.

وأعلن الأنبا موسى، اليوم، خلال مقطع فيديو تم بثه على موقع المهرجان أنه عقب انتهاء المناقشات تم تقديم عدة مقترحات، تم اختيار الآية لا تكون إلا فرحا لتكون شعارا لمهرجان عام 2023.