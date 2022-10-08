محافظ قنا يشهد الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بمسجد سيدى عبد الرحيم

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ قنا أشرف الداودى، احتفالات المحافظة بالمولد النبوى الشريف بمسجد العارف بالله سيدى عبدالرحيم القنائى بمدينة قنا، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة وعدد من أهالى محافظة قنا.





وقدم محافظ قنا التهنئة للشعب المصرى عامة ولأهالى المحافظة بصفة خاصة بذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركـة علينا وعلـى مـصرنا الغاليـة والأمة العربيـة والإسلامية بالخير واليمن والبركات، مؤكدا أنه علينا الإقتداء بسنة نبينا الكريم وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية فى العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام. وفى كلمته، ذكر وكيل وزارة الأوقاف أن الاحتفال بمولد القائد والمعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يذكرنا بحقائق السيرة النبوية والرسالة المحمدية لكى نحيى سيرته العطرة فى الضمائر والعقول وتبصرها البصائر لتبقى أخلاق رسول الله حية فى جميع جوانب الحياه، كما تحدث عن العبرة والعظة التى يمكن اكتسابها من سيرة مولد رسول الإسلام ومآثره الإنسانية. يذكر أن الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد نور، أعقبها ابتهالات دينية قدمها الشيخ علاء السويسى والتى تتحدث عن صفات النبى عليه الصلاة والسلام وعظمته باعتباره النعمة المهداة والرحمة المسداة للبشرية جمعاء.

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