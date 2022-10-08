السفير المصرى لدى نواكشوط يبحث مع وزير الخارجية الموريتانى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - استعرض السفير المصرى فى نواكشوط خالد يوسف، مع وزير الخارجية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الجمعة، فى العاصمة نواكشوط مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27).





وقال السفير خالد يوسف لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه استعرض مع وزير الخارجية المشاركة الموريتانية فى مؤتمر المناخ 27 المقرر الشهر القادم فى مدينة شرم الشيخ، والموضوعات التى هى على رأس أولويات موريتانيا فى مؤتمر المناخ. وأضاف أن اللقاء تناول علاقات التعاون المثمر بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ وفى طليعتها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المقررة فى مطلع العام القادم.

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