محافظ الغربية يشهد افتتاح البطولة الدولية للشطرنج الخاطف

وأكد محافظ الغربية أن هذه البطولة هى الثانية التى تشهدها المحافظة بعد أن تم تنظيم البطولة الأولى فى مركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة" مشيرا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى تبنى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والتى تنمى العقل فضلا عن كونها بطولة دولية تهدف إلى تنشيط السياحة.
وأشار رحمى إلى أهمية النشاط الرياضى ودوره الفعال فى تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب، وأن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالرياضة، وتحرص على تبنى المواهب البارزة فى كافة الأنشطة الرياضية.
ومن جانبه اكد محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن هذه البطولة يشارك فيها 160 لاعبا ولاعبة وهناك قائمة انتظار مماثلة، لكننا اكتفينا بهذا العدد حتى يكون التنظيم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الرياضة ليست مقتصرة على لعبة كرة القدم فقط، ولكن هناك ألعابا أخرى لا بد من الاهتمام بها، وتعد لعبة الشطرنج من أهم اللعبات التى تنمى القدرات الذهنية، ولا بد من أن تنول اهتمام الدولة.
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