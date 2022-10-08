جدة - نرمين السيد - حضر السكرتير العام لمحافظة أسوان الدكتور محمد أبو غنيمة، بتكليف من محافظ أسوان أشرف عطية، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد الحاج حسن، بحضور وكيل وزارة الأوقاف بأسوان الشيخ حنفى محمود، بجانب العديد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.





وقدم السكرتير العام نيابة عن محافظ أسوان أشرف عطية، التهنئة باسم أهالى المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى بهذه المناسبة العزيزة، معربا عن خالص التهانى القلبية لمواطنى أسوان، وللشعب المصرى. وأكد أهمية وفضل هذه المناسبة العطرة، وأن نقتدى بسيرة نبى الهدى لترسيخ مبادئ الأخلاق والقيم الرفيعة والسامية، مع ضرورة استلهام العظة والعبرة منها فى حياتنا الشخصية والعامة من أجل النهوض بأنفسنا ومصرنا الحبيبة. ووجه المسئولين بالتنسيق مع مشيخة الطرق الصوفية بإشراف شيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ أشرف أمين سعد الدين، لتقديم وتسخير كافة الإمكانيات لحوالى 35 سرادقا، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، والذى شهد إقبالا كبيرا من مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة بمنطقة أرض المعارض بمدينة أسوان. وفى سياق متصل.. نظمت 35 طريقة صوفية بأسوان، احتفالها السنوى بذكرى المولد النبوى الشريف، بمقر الاحتفالات بأرض المعارض بمدينة أسوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ أسوان يكلف السكرتير العام لحضور احتفالات المولد النبوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.