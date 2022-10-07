القومى للحوكمة يطلق مرحلة تدريب المدربين لمبادرة العقول الخضراء

جدة - نرمين السيد - أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- مرحلة تدريب المدربين TOT بالتعاون مع شركة ويل سبرينج، وذلك لتدريب مدربى مبادرة "العقول الخضراء Green Minds" التى تهدف إلى نشر الوعى وتعزيز السلوك المستدام لمكافحة التغير المناخى؛ لدى الأطفال والطلاب فى المدارس، وذلك للفئة العمرية من سن 6 سنوات وحتى 18 سنة، وتشمل الأطفال والطلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.





وقالت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة -فى تصريح بهذه المناسبة- إن مبادرة العقول الخضراء تستهدف فى مرحلتها الأولى تدريب نحو 1500 طالب على مستوى خمس مدارس مختلفة فى محافظة القاهرة، وذلك من خلال منهجية التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلى، مع تبسيط مفاهيم التنمية المستدامة، ودور الأطفال فى مكافحة تغير المناخ، من أجل غرس الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع فى تلك الفئة العمرية.

وأضافت شريف أن المبادرة تعتمد بناء منهجية شاملة تضمن تشجيع كل طفل وطالب حسب مرحلته التعليمية على بناء سلوك مستدام، وأن يكون الطالب داعما للبيئة فى دوائره الاجتماعية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف أن مرحلة تدريب المدربين TOT فى إطار مبادرة Green Minds تشمل تدريب 40 متدربا من المتميزين من خريجى مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة، حيث يتم تدريبهم على أسس التعلم بالخبرة والتعليم التفاعلى وبناء الألعاب والأنشطة، من أجل تبسيط مفاهيم التنمية المستدامة بما يتناسب مع أهداف المبادرة.

ومن جانبه، صرح ماجد فوزى مؤسس ورئيس مجلس إدارة ويل سبرينج، أن الشركة تعمل منذ أكثر من عام على رفع وعى الأطفال بقضايا المناخ، وكيفية تبنى سلوكيات إيجابية للحد من الأضرار المناخية، من خلال إشراك الأطفال بشكل هادف فى أنشطة وألعاب تعليمية بطرق جديدة وممتعة، معربا عن سعادته ببدء أولى مراحل مبادرة "العقول الخضراء" التى تهدف إلى نشر الوعى لدى الأطفال بقضايا المناخ، وذلك فى إطار التعاون المشترك مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.