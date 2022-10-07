جامعة طنطا: الأنشطة نافذة رسمية يطل منها الطلاب على أهم القضايا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، فى تصريحات اليوم، إن الأنشطة الطلابية تمثل نافذة رسمية يطل منها طلاب الجامعة على أهم القضايا المجتمعية والتنموية الوطنية، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الرياضية وتوسيع دائرة المشاركة وتحقيق الإتاحة والدمج للطلاب والطالبات ذوى الهمم.

وأوضح ذكى، أن مشاركة الشباب فى طرح ومناقشة القضايا المجتمعية مع اطلاعهم على إنجازات الدولة المصرية وقيادتها السياسية والمبادرات الرئاسية الوطنية أمر فى غاية الأهمية ومن الأهداف ذات الأولوية فى خطة الجامعة الاستراتيجية المبنية على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مشيرا إلى أن عدد الشباب فى الفئة العمرية (18 ـ 29 سنة) فى مصر 6ر21 مليون نسمة بنسبة 21% تقريبا، وأن بناء الجمهورية الجديدة القوية يقترن ببناء أجيال شابة مدربة ومؤهلة للمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الفوج العاشر بمعسكر بلطيم الصيفى والأنشطة الدامجة للطلاب والطالبات ذوى الهمم، تزامن مع احتفالات الجامعة بختام فعاليات اليوبيل الذهبى واحتفالات ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس بوضوح على محتوى الندوات التوعوية والحلقات النقاشية التى تمت خلاله.

وأكد إقامة مجموعة من الندوات التوعوية عن المنظور الوطنى لمشاركة الشباب فى القضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستماع لآرائهم من خلال مجموعة من الحلقات النقاشية التى انتهت إلى مجموعة من التوصيات والحلول المطروحة من الشباب الجارى دراستها لرفعها إلى المجالس المختصة داخل جامعة طنطا، مشددا على أهمية ما تم من التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروعات القومية الكبرى التى تتم فى كافة أنحاء وربوع الوطن، لتعزيز الوعى بدور الدولة المصرية فى تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حرصت على توفير مترجمين لغة الإشارة وكافة سبل التيسير والإتاحة حتى يستطيع الطلاب من ذوى الهمم الاندماج فى كافة الأنشطة التوعوية والثقافية والعلمية والرياضية مع أقرانهم من باقى الطلاب.