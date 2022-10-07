رئيس جامعة الإسكندرية يؤكد الحرص على دعم الطلاب المتفوقين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة فى حفل تكريم أوائل الجامعات المصرية 2022، بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، ووزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج سهى جندى، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، ورؤساء الجامعات المصرية، وأوائل الخريجين.
وقدم رئيس الجامعة- بحسب بيان، اليوم الجمعة- التهنئة للطالبة نغم عبد الحميد عبد الرازق، الأولى على مستوى جامعة الإسكندرية للعام الجامعى 2022، والحاصلة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من قسم الميكروبيولوجى والكيمياء- كلية العلوم.
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