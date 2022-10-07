محيى الدين: على الحكومات تطوير بنية تحتية قادرة على مواجهة تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاءات عقدها محيى الدين فى الهند مع أميت بروثى، مدير عام تحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، وأجاى ماثور، مدير عام التحالف الدولى للطاقة الشمسية، والدكتور فيبها دافان، مدير عام معهد الطاقة والموارد، ناقشت فى مجملها إجراءات العمل المناخى بما فى ذلك التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار وتمويل مشروعات المناخ.

وأكد محيى الدين، خلال لقاءه مدير عام تحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، أن إجراءات التكيف مع التغير المناخى تستلزم اهتماما أكبر من الحكومات فإنها تتطلب مشاركة أوسع من القطاع الخاص سواء على مستوى التمويل أو التنفيذ، موضحا أن مساهمة القطاع الخاص فى تمويل مشروعات التكيف لا تتعدى 3 بالمئة تأتى فى مجملها من المؤسسات الاستثمارية والجمعيات الخيرية.

وفيما يتعلق بالخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخى، أفاد محيى الدين بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى سيعقد فى شرم الشيخ الشهر المقبل يمنح مناقشة هذا الملف اهتماما خاصا، كما سيناقش المؤتمر حصة معالجة الخسائر والأضرار من التمويل المخصص للعمل المناخى.

وعلى صعيد إجراءات التخفيف من الانبعاثات الكربونية، أشاد محيى الدين بخطة التحالف الدولى للطاقة الشمسية الذى يستهدف أن تحتل الطاقة الشمسية المرتبة الأولى بين مصادر الطاقة بحلول عام 2030.

واطلع محيى الدين، خلال لقاءه بمدير عام التحالف الدولى للطاقة الشمسية، على خطة الجمعية العمومية للتحالف التى ستنعقد منتصف الشهر الجارى، والتى ستناقش التقدم المحرز على صعيد تكنولوجيات الطاقة الشمسية وأسواقها وحجم الاستثمار فى هذا المصدر الحيوى للطاقة.

وفى هذا السياق، أكد مدير عام التحالف أن استخدام الطاقة الشمسية فعال من حيث التكلفة، موضحا أن تطور تكنولوجيا الطاقة الشمسية أدى إلى انخفاض تكلفة استهلاكها بنحو 80 بالمئة خلال العقد الأخير.

واستعرض الطرفان خطة التحالف للمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ، حيث أعد التحالف برنامجا يوميا غنيا بالمناقشات التى تستهدف تنشيط استخدام الطاقة الشمسية فى المناطق التى تحتاج لتطوير استخدام هذا المصدر من الطاقة لديها، فضلا عن بحث آليات جذب الاستثمارات لهذا القطاع الهام.

وفى لقاءه مع فريق معهد الطاقة والموارد، أكد مسؤولو المعهد للدكتور محمود محيى الدين أن العمل المناخى فى الهند يتم تمويل أغلبه من مصادر تمويل محلية، بينما يتم التعامل مع التمويلات المتدفقة من الدول المتقدمة كمحفزات وليست مصدرا رئيسيا للتمويل.

واتفق الطرفان، على ضرورة وضع إطار زمنى لعملية التحول العادل يختلف بالطبع من دولة لأخرى حسب العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومدى التقدم المحرز فى عملية التحول، وذلك بدلا من العمل على تحقيق هدف الوصول للانبعاثات الصفرية بلا أى خطط زمنية قصيرة أو متوسطة المدى لبلوغ هذا الهدف.

يشار إلى أن الدكتور محمود محيى الدين أجرى فى أعقاب الاجتماعات زيارات ميدانية لكل من المعهد الوطنى للطاقة الشمسية ومعامل معهد الطاقة والموارد.