الأزهر يدين استهداف مركز لرعاية الأطفال فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، العمل الإجرامى الدنيء الذى استهدف مركزا لرعاية الأطفال، بمقاطعة "نونج بوا لامفو"، شرقى العاصمة بانكوك التايلاندية، مساء أمس الخميس، والذى أسفر عن مقتل العشرات من الضحايا الأبرياء، أغلبهم من الأطفال، فضلًا عن العديد من الجرحى والمصابين.





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