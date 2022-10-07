الزمالك يخطف الأهلي في آخر ثوانٍ ويضرب موعدا مع الترجي في نهائي إفريقيا لكرة اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أكتوبر 2022 09:30 مساءً -

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 26/ 25 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس، ليتأهل الفارس الأبيض لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى البطولة بعد غدٍ الأحد.

وتأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 33/17 ، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/26 .

نجح الأهلى بالدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من ، فلاورز البنينى ثم عين توتة الجزائرى و جى أس كى الكونغولى و أخيرا الترجي التونسى .

أما فريق كرة اليد بنادى الزمالك خسر من الأفريقى التونسى بعد الفوز على نظيره فاب الكاميرونى 43/21، فى إطار ثالث مبارياته ببطولة أفريقيا للأندية بعد الفوز على كلا من رد ستار الايفوارى فى اول مواجهاته على مولودية الجزائر فى ثانى لقاءاته.

ويطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.

بينما حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و 2016.