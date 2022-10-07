مكتب الدفاع المصرى فى لندن يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة (صور)

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال السفير المصرى لدى المملكة المتحدة السفير شريف كامـل و حرمـة بالإضافة إلـى عدد كبير مـن السفراء العرب والأجانب والملحقين العسكريين المعتمدين لدى المملكة المتحدة والعديد مـن ممثلى البعثات الدبلوماسية ورؤساء وأعضاء المكاتب الفنيـة بالسفارة المصرية وكذا قيادات ورموز الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.

شارك فى الاحتفال كلا من أدريان ببرد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية البريطانية والفريق هارفى سميث نائب رئيس هيئـة العمليات البريطانية، فضلاً عـن العديد مـن القيادات بوزارات الدفاع والخارجية والتجارة الخارجية البريطانية وعدد من نواب البرلمان البريطانى .

بدأت مراسم الاحتفال بعزف السلام الملكى البريطانى والسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى يتضمن أهم الإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال العشرة سنوات الأخيرة فى كافة المجالات ومنها "البنية التحتية - الطرق والمواصلات - الطاقة والكهرباء – الرعاية الصحية - التجارة والصناعة - السياحة والأثـار"، والتى أثارت دهشـة وإعجـاب جميع الحضور بهذا الحجم من الإنجازات الغير مسبوقة التى شهدتها مصر مؤخرا .

ألـقـى اللـواء أ.ح أحمد المشـرفى كلمة رحـب فيهـا بجميع الحاضرين وتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بهذه الذكرى الخالدة، مؤكدًا أن الحرب لـم تكن يوماً غايه لمصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى نحو البناء والتنمية.

كما تقدم بالتهنئة لرجال القوات المسلحة بذكرى النصر، وقدم التحية لأروح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءا للوطن، كما وجـة التحيـة لـروح الرئيس الراحل أنور السادات الذى قاد مصر لفرض واقعا جديدا فتح به الطريق نحو السلام.

وأكد اللواء أ ح أحمد المشرفى على أن طبيعة العلاقة التى تربط المصريين وقواتهم المسلحة هى التى مكنتهـا مـن دحر الإرهاب الغاشـم وكذا للقيام بدورها الوطنى فى مسيرة البلاد نحـو حلم الجمهورية الجديدة الذى أصبح حقيقة وواقع يعيشة المصريون .

وأشـاد اللواء أ ح أحمد المشرفى بالعلاقات المتميزة بين المملكة المتحـدة وجمهورية مصر العربيـة وبصفة خاصـة ما تـم إنـجـازه ومـا يـتم التخطيط لـه فـى إطـار تـطـوير علاقات التعاون العسكرى بين البلدن.

وتقدم رئيس مكتب الدفاع بخالص التعازى لأعضاء العائلة المالكة البريطانية والشعب البريطانى فـى رحيـل الملكة إليزابيث الثانية، وأعرب عن ثقة الجميع فى قدرة الملك تشارلز الثالث على ملء الفراغ الذى تركته الملكة بوفاتها.

وفى نهايـة كلمتـه، تقـدم بـخـالص الشكر والتقدير لجميـع أعضـاء مكتـب الـدفاع علـى مابذلوه من جهد صادق للإعداد والتجهيز للاحتفال لكى يظهر بالصورة التى تتناسب مع قدر المناسبة.

شهد الاحتفال عـرض مجموعـة مـن الأغانى والأناشيد الوطنية والتى تفاعل معها الحضور، كما قام أعضاء مكتب الدفاع بتوزيـع الهـدايا التذكاريـة على جميع المدعوين.