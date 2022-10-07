أحمد الطاهرى يعرض برومو جديد لفضائية القاهرة الإخبارية

جدة - نرمين السيد - وعقب الطاهرى، قائلا: "قريبا تبث عبر القمر الصناعى المصرى الجديد.. القاهرة الإخبارية".



وأزاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن قناة جديدة تحمل اسم "القاهرة الإخبارية"، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الإعلامية، وبالتعاون مع عدد كبير من خبراء الإعلام وبيوت الخبرة فى العالم.

وأكدت الشركة أن الهدف من القناة الارتقاء بمستوى المحتوى الإعلامى فى جميع المجالات الإعلامية، وعلى رأسها المجال الإخبارى.