- 1/2
- 2/2
وسلط التقرير الضوء على كيف يمكن للجهود الحثيثة التى تم تنفيذها فى مصر بأن توفر خارطة طريق قابلة للتنفيذ فى باقى دول العالم الراغبة فى القضاء على هذا الوباء.
وأكد عبدالغفار أن التهاب الكبد الفيروسى يصيب حاليا أكثر من 300 مليون شخص على مستوى العالم، وعلى الرغم من حجم المشكلة، فهو يعد واحدًا من عدد قليل من الأمراض المتوطنة الرئيسية التى يمكن القضاء عليها بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر بأنه يمكننا تجنب 4.5 مليون حالة وفاة خلال السنوات التسع المقبلة، إذا وسعت البلدان حملات القضاء على التهاب الكبد.
وتابع أن التقرير ذكر أن مصر قد قدمت حملة غير مسبوقة، ساهمت فى فحص 60 مليون شخص، وعالجت 4 ملايين مصاب بنجاح، وهى الحملـة التى أعطت الأمل لكل العالم فى القضاء على هذا المرض.
وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية التابعة لمبادرة "100 مليون صحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: المنتدى الاقتصادى العالمى أظهر نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.