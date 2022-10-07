الصحة: المنتدى الاقتصادى العالمى أظهر نجاح مصر فى القضاء على فيروس سى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن المنتدى الاقتصادى العالمى نشر تقريرا يشرح بالتفصيل النجاح الملحوظ الذى حققته مصر فى مكافحة مرض التهاب الكبد الفيروسى.





وسلط التقرير الضوء على كيف يمكن للجهود الحثيثة التى تم تنفيذها فى مصر بأن توفر خارطة طريق قابلة للتنفيذ فى باقى دول العالم الراغبة فى القضاء على هذا الوباء.

وأكد عبدالغفار أن التهاب الكبد الفيروسى يصيب حاليا أكثر من 300 مليون شخص على مستوى العالم، وعلى الرغم من حجم المشكلة، فهو يعد واحدًا من عدد قليل من الأمراض المتوطنة الرئيسية التى يمكن القضاء عليها بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تقدر بأنه يمكننا تجنب 4.5 مليون حالة وفاة خلال السنوات التسع المقبلة، إذا وسعت البلدان حملات القضاء على التهاب الكبد.

وتابع أن التقرير ذكر أن مصر قد قدمت حملة غير مسبوقة، ساهمت فى فحص 60 مليون شخص، وعالجت 4 ملايين مصاب بنجاح، وهى الحملـة التى أعطت الأمل لكل العالم فى القضاء على هذا المرض.

وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية التابعة لمبادرة "100 مليون صحة".