- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - فيما يشهد مركز أسنا جنوب الاقصر، توزيع الحلوى على المارة، وعمل مخبوزات فى المنازل، لتوزيعها على المصلين مساء ليلة المولد النبوى الشريف.
وتحتفل مصر سنويا بالمولد النبوى الشريف، بافتراش حلوى المولد والندوات الدينية فى الشوارع والتواشيح الدينية فى القرى والنجوع.
يـأتى ذلك بالتزامن مع احتفالات المسلمين فى شتى بقاع الأرض، بالمولد النبوى الشريف، الذى يوافق غدا السبت الثامن من أكتوبر، الـ 12 من ربيع الأول 1444 هجرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهالى يوزعون العصائر على المارة احتفالا بالمولد النبوى فى الأقصر (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.