الأهالى يوزعون العصائر على المارة احتفالا بالمولد النبوى فى الأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - فيما يشهد مركز أسنا جنوب الاقصر، توزيع الحلوى على المارة، وعمل مخبوزات فى المنازل، لتوزيعها على المصلين مساء ليلة المولد النبوى الشريف.

وتحتفل مصر سنويا بالمولد النبوى الشريف، بافتراش حلوى المولد والندوات الدينية فى الشوارع والتواشيح الدينية فى القرى والنجوع.

يـأتى ذلك بالتزامن مع احتفالات المسلمين فى شتى بقاع الأرض، بالمولد النبوى الشريف، الذى يوافق غدا السبت الثامن من أكتوبر، الـ 12 من ربيع الأول 1444 هجرية.