آرسنال ضد ليفربول الأبرز.. تعرف على مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - تشهد منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022 مواجهات نارية، على رأسها قمة آرسنال ضد ليفربول المقرر إقامتها الأحد المقبل.



موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي ويلتفي ليفربول مع أرسنال فى قمة نارية فى الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وتأتي مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على النحو التالي:



مباريات السبت: مباريات السبت:

بورنموث× ليستر سيتي – الرابعة عصرا

تشيلسي × وولفرهامبتون– الرابعة عصرا

مانشستر سيتي× ساوثهامتون– الرابعة عصرا

نيوكاسل يونايتد × برينتفورد– الرابعة عصرا

برايتون × توتنهام – السادسة والنصف مساء