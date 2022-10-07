آرسنال ضد ليفربول الأبرز.. تعرف على مباريات الجولة العاشرة بالدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - تشهد منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022 مواجهات نارية، على رأسها قمة آرسنال ضد ليفربول المقرر إقامتها الأحد المقبل.
ويلتفي ليفربول مع أرسنال فى قمة نارية فى الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2022.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وتأتي مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على النحو التالي:
مباريات السبت:
بورنموث× ليستر سيتي – الرابعة عصرا
تشيلسي × وولفرهامبتون– الرابعة عصرا
مانشستر سيتي× ساوثهامتون– الرابعة عصرا
نيوكاسل يونايتد × برينتفورد– الرابعة عصرا
برايتون × توتنهام – السادسة والنصف مساء
مباريات الأحد:
كريستال بالاس× ليدز يونايتد – الثالثة عصرا
وست هام يونايتد× فولهام – الثالثة عصرا
آرسنال× ليفربول– الخامسة والنصف مساء
إيفرتون× مانشستر يوناتيد – الثامنة مساء
مباريات الاثنين:
نوتينجهام فورست× أستون فيلا– التاسعة مساء