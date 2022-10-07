الإعلان عن أجندة المؤتمر الاقتصادى الأبرز.. حصاد مجلس الوزراء فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بأن يكون يوم الخميس 6 أكتوبر 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، بمناسبة عيد القوات المسلحة، وكذلك قرار بأن يكون يوم السبت 8 من أكتوبر 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوى الشريف.

وتم الموافقة على 6 مشروعات قوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية للهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من الشركات العالمية فى مناطق: شرق بير النص، وجنوب رأس قطارة، وجنوب غرب مليحة، وبرج العرب، وشمال سيناء البحرية، وغرب البرلس البحرية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة بمحافظات سوهاج والمنيا وبنى سويف؛ بغرض استخدامها فى إقامة مدارس ابتدائى، وتعليم أساسى، وثانوى فنى عليها، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى "جامعة السويس"، التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة عشرين عامًا فى قطعة أرض بمساحة 500م2، كائنة بمقر الجامعة، وذلك لصالح البنك الأهلى المصرى، لإقامة فرع بنك عليها، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن تحديد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها، وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات التى يؤديها جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى لأنشطة النقل البرى للركاب والبضائع، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.

وتضمنت القرارات أيضًا وفقًا لما أبرزه التقرير، الموافقة على تفعيل البند الاختيارى الوارد بالعقد المبرم مع شركة "TSK" الاسبانية، والخاص بمد عقد التشغيل والصيانة لمحطة الخلايا الفوتوفلطية قدرة 26 ميجاوات، بكوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك فى ضوء مناسبة السعر لأسعار السوق، وتوافر الاعتماد المالى لذلك، فى حين تم اعتماد محضر الاجتماع رقم 54 المنعقد بتاريخ 28-9-2022 للجنة العليا للتعويضات، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، بالإضافة إلى الموافقة على مد مدة أخيرة لتوفيق الأوضاع لمؤسسات المجتمع الأهلى لفترة ستة أشهر أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المقررة بالقانون رقم "23" لسنة 2022، والمقررة فى 11 أكتوبر 2022.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد الاجتماع الحادى عشر للجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر تغير المناخ، لمتابعة جهود مختلف الوزارات والجهات فى التحضير للمؤتمر، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومحافظ جنوب سيناء، ومسئولى عدد من الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع بمقر الهيئة العامة للاستثمار مع وفد كويتى ضم نحو 45 من رجال الأعمال والاقتصاد والتجارة والبنوك، تمثل غالبية القطاعات الاقتصادية الكويتية.

حيث أكد عمق وقوة العلاقات بين مصر والكويت وحرص الحكومة على زيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، بالإضافة إلى اجتماع بشأن إعداد استراتيجية واضحة للنهوض بالصناعة المصرية، وإطلاقها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادى، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ووكيل اتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، ورئيس غرفة صناعة مواد البناء، ورئيس غرفة البترول والتعدين، وكذلك اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية، بجانب اجتماع لمتابعة سبل تنمية الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية، ووجه بهيكلة دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم إلى التصدير الخاص بإفريقيا، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الزراعية، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وشملت الاجتماعات كما جاء فى التقرير، اجتماعًا لمتابعة جهود مختلف أجهزة الدولة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث تم استعراض ما يتم من جهود وتنسيق بين أجهزة الدولة لتأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين خاصة من السلع الأساسية، وذلك بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس جهاز التمثيل التجارى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الاتصالات للتنمية الادارية والتحول الرقمى والميكنة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس الشركة المصرية للاتصالات، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل توافر السلع والمنتجات المختلفة فى الأسواق، واستعدادات استضافة مؤتمر المناخ COP27، فضلاً عن اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، ووزيرى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائبى محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات المعنية والبنك المركزى.

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت قيامه بجولة موسعة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الطرق بالقاهرة الكبرى، استهلها بتفقد أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو وتنفيذ المحور الموازى له، حيث رافقه وزيرا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى حين تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، كما تابع تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التى تستهدف ربط الدائرى مع الطرق الرئيسية، وذلك برفقة وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظى القليوبية، والجيزة، ورئيس الهيئة القومية للطرق والكبارى، بالإضافة إلى تفقد مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وأكد أن المحطة ستسهم من خلال موقعها المميز فى تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين الذين تعتبر السكة الحديد وسيلة انتقال رئيسية لهم، وذلك برفقة وزيرى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظ الجيزة، كما قام بتفقد محطة السلام، إحدى محطات الأتوبيس الترددى BRT، وذلك فى ختام جولته لمتابعة سير العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، وأكد أن "الأتوبيس الترددى" سيمثل نمطاً حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه فى مختلف المشروعات التى تنفذها للحفاظ على الانضباط ومنع المظاهر العشوائية.

يأتى ذلك إلى جانب متابعة الجهود المبذولة من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، على مدار الربع الثالث من عام 2022، وذلك من خلال تقرير أعده المستشار الطبى الرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات للرئيس بهذه المناسبة الخالدة، التى سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار، والتى ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصرى بقواته المسلحة ورجالها، وكذلك إرسال برقية تهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، حيث عبر عن تقديم أطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التى ستظل خالدة عبر مختلف العصور.

وتضمنت الأنشطة كما أورد التقرير، استعراض تقرير من رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذى لـ "الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية"، فى حين قام سيادته بإرسال برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، حيث عبر عن أخلص التهانى القلبية للرئيس، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وأن تعود تلك المناسبة وقد تحقق للشعب المصرى العظيم ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة لفضيلة شيخ الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، حيث أعرب عن أطيب التمنيات لفضيلة شيخ الأزهر بتلك المناسبة الجليلة، داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم والرخاء.

كما توجه بالتهنئة للمعلمين فى اليوم العالمى للمعلم، واستعرض تقريرًا بشأن إعلان نتيجة اختبار المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "رياض الأطفال"، وأكد حرص الدولة على تلبية احتياجات قطاع التعليم قبل الجامعى من المعلمين، لذلك جاءت موافقة رئيس الجمهورية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا، بجانب عقد مؤتمر صحفى للإعلان عن الأجندة النهائية للمؤتمر الاقتصادى، المقرر انعقاده خلال الفترة من 23-25 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو المؤتمر الذى كلّف به رئيس الجمهورية، فضلا عن الإجابة على ما طٌرح من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفى حول أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى تعقده الحكومة تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، وأكد أن الحكومة منفتحة على أى أفكار أو توجهات من شأنها تعزيز وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مختلف أنشطة الاقتصاد المصرى.

واستعرض رئيس الوزراء تقريرا حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر سبتمبر 2022، حيث تلقت المنظومة وتعاملت مع 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال سبتمبر الماضى، وأيضا استعرض تقريرا من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول الانتهاء من صب آخر مكعب من الخرسانة المدموكة فى جسم السد الرئيسى بتنزانيا، وبالتالى اكتمال الأعمال الإنشائية للسد الرئيسى التى استمرت على مدار 687 يوما.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمتابعة سير عمل مسابقات التوظيف المركزية التى ينفذها الجهاز لصالح عدد من الوزارات لشغل عدة وظائف بها.