فى اليوم العالمى لكبار السن.. مبادرة «رد الجميل» تنظم زيارات لدور الرعاية

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة "رَد الجميل"، بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن، حيث نظمت زيارات لعدد من كبار السن بدور الرعاية والمستشفيات وتوزيع الهدايا عليهم.





جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات واستمرارا لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين. وبمناسبة الاحتفال بــ "اليوم العالمى لكبار السن" فقد واصلت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات مبادرة "رد الجميل"، من خلال تنظيم عدد من الزيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم، وذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم. تأتى تلك المبادرة فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

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