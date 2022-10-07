بطريرك السريان الكاثوليك يرأس حفل تجليس مطران القاهرة الجديد

جدة - نرمين السيد - يترأس الصلاة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك احتفالية تولية وتجليس المطران مار إفرام إيلى وردة، مطرانا على إيبارشية القاهرة، والنيابة البطريركية بالسودان للسريان الكاثوليك.

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