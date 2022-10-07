فى ذكرى نصر أكتوبر.. عاشور: 40 مشروعا للتعليم العالى بسيناء بـ21 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، حول جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بمدينة الإسماعيلية الجديدة، باعتبارها من المشروعات القومية الجديدة بشرق القناة.





يأتى ذلك فى إطار احتفالات مصر بحلول الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى وخاصة فى سيناء.

وأشار الوزير إلى أن هناك جهودا كبيرة بذلتها الدولة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقا لرؤية مصر "2030"، موضحا أن الدولة لديها 40 مشروعا فى مجال التعليم العالى بسيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.

وأوضح د. ناصر مندور أن من أبرز المشروعات التى تم تنفيذها بسيناء فى مجال التعليم العالى، مشروع إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الذى جاء فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالمشروعات القومية الكبرى فى سيناء، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة عدد الجامعات الأهلية فى منظومة التعليم العالى، وتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التى تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن الدراسة بدأت بالجامعة خلال العام الدراسى الحالى 2022/2023، فى سبع كليات، وهى: كلية الطب والجراحة وتقدم برنامج "الطب والجراحة العامة"، كلية الفم والأسنان وتقدم برنامج "الطب وجراحة الفم والأسنان"، كلية الصيدلة وتقدم برنامج "الصيدلة Pharm D"، كلية التمريض وتقدم برنامج "علوم التمريض"، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم برنامجى "تكنولوجيا المختبرات الطبية، إدارة خدمات الرعاية الصحية والمعلوماتية"، كلية الهندسة وتقدم برنامج "هندسة الذكاء الاصطناعى"، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برنامجى "التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية".

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تقام على مساحة 29 فدانا، وبتكلفة تقديرية بلغت فى مرحلتها الأولى 3.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الجامعة تم تنفيذها وتجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع، حيث تشمل تخصصات علمية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الجامعة تضم عدة مبانى منها، إدارة الجامعة وعدد 6 مبانى أكاديمية موزعة على القطاعات الرئيسية «3 طبى، 2 هندسى، و1 علوم إنسانية واجتماعية»، وعدد 2 مبنى للورش ومبنى المعامل، بالإضافة إلى مبنى الإدارة والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والخدمات الطلابية، كما تضم مبانى الكليات مدرجات وفصول تدريسية ومعامل وورش تدريب مجهزة بأحدث الوسائل والأجهزة التكنولوجية، ومكاتب إدارية؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة.