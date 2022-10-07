الرعاية الصحية تطلق مبادرة تسليم الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة (صور)

جدة - نرمين السيد - انطلقت فاعليات مبادرة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، لتسليم الأدوية لمستحقى الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة بالمنازل بالإسماعيلية، واللذين تخطى عددهم 14ألف منتفع، وذلك خلال الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر والمولد النبوى الشريف.





رئيس هيئة الرعاية الصحية: مراكز ووحدات طب الأسرة بالإسماعيلية تعمل خلال أيام الاحتفالات من 8ص وحتى 8م

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تخصيص عيادات لكبار السن داخل كافة مراكز ووحدات الإسماعيلية وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المبادرة تستهدف توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، من مرضى السكرى والضغط وغيرهم من المسجلين بمراكز ووحدات طب الأسرة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالاسماعيلية، فى منازلهم. وتابع: "تم البدء فى صرف الأدوية لمستحقى الصرف من أصحاب الأمراض المزمنة خلال أيام إجازات ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، واحتفالات المولد النبوى الشريف، وذلك طبقًا لجداول محددة للصرف، بهدف التيسير على منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة". ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، هذه المبادرة تأتى ضمن مبادرات الهيئة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل على أعلى مستوى من الكفاءة والتميز، وتسهيلًا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لتلقى الخدمات وبما يضمن حصولهم على جرعات الأدوية المقرر صرفها لهم دون أى تأخير.

وأكد على متابعة أصحاب الأمراض المزمنة، والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال إجراء الفحوصات الطبية الشاملة الدورية لهم، وذلك داخل كافة وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، منوهًا أن العمل مستمر بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة خلال فترة الاحتفالات من الساعة 8صباحًا وحتى 8 مساءً، سواء العيادات التخصصية أو عيادات طب الأسرة وكذلك صرف الأدوية، فيما تم تفعيل خدمات مكاتب كبار السن داخل كافة مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، تيسيرًا على أهالينا من كبار السن من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

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