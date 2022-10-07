قبل مواجهة المنستيري.. المسئول الأمني بولاية سوسة يزور بعثة الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 7 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - توجه صباح اليوم، الجمعة، العميد محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، لزيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب المرادى استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد العميد محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية في مران الفريق اليوم، والتقى بالعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة الفريق في تونس.

وكذلك التقى الحازمي بـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقعلة الحمراء، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وذلك من أجل الاطمئنان على الفريق والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الأهلي أثناء وجودها في تونس.

من جانبه وجه العامري فاروق الشكر والتحية للعميد محمد الحازمي، مؤكدا على أن الأهلي متواجد في بلده الثاني تونس.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا والتي تقام في الرابعة عصر الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.