«الداخلية» تشارك أسر الشهداء احتفالهم بالمولد النبوى الشريف (صور)

جدة - نرمين السيد - ونظمت مديريات الأمن عدد من الاحتفالات لأسر الشهداء لمشاركتهم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. وتم خلال تلك الاحتفالات توزيع عدد من عبوات (حلوى المولد النبوى) عليهم وذويهم، الأمر الذى لاقى مردودا إيجابيا ومعنويا فى نفوسهم.



وأعربت أسر الشهداء عن تقديرها واعتزازها بتلك المبادرة التى تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديرا وعرفانا بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

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