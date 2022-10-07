«إكسترا نيوز» تفند شائعتى إلغاء الدعم التموينى وارتفاع أسعار حلوى المولد

جدة - نرمين السيد - نفت الخدمة الإخبارية الجديدة التى تقدمها "إكسترا نيوز" لرصد أبرز ما يثار من شائعات تستهدف المجتمع المصرى، وتفنيدها والرد عليها ورصد الصور والمعلومات الحقيقية، ما تردد حول اعتزام الحكومة إلغاء الدعم التموينى على عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر الجارى.





وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هذا الأمر غير صحيح تماما، مشيرة إلى استمرار الدعم التموينى وانتظام صرفه لأصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعى دون أى تغيير بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، كما تم منذ شهر سبتمبر 2022 صرف الدعم الاستثنائى المقرر على البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية ولمدة 6 أشهر والذى يتم صرفه فى صورة حزمة من السلع التموينية.

وفى شأن أخر، رصد "إكسترا نيوز" تداول شائعة ارتفاع أسعار حلوى المولد النبوى، والحقيقة عكس ذلك، إذ أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير علب حلوى المولد النبوى بتخفيضات تصل إلى 25 % فى المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات. ولفتت إلى أنها تضخ يوميا 250 علبة حلوى المولد وبأوزان مختلفة لكل مجمع استهلاكى، وذلك من خلال سد احتياجات المواطنين تزامنا بالاحتفال بذكرى المواد النبوى الشريف.

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