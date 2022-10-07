استمرار انخفاض الحرارة.. تفاصيل الطقس حتى الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة، غدا السبت، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الهيئة ذكرت أن غدا يشهد نشاطا للرياح ليلا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، واضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت جاءت كما يلى: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة. الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21 درجة. مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة. سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة. قنا العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة. أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

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