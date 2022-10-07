الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 426 ألف مواطن بمعهد أبحاث الأمراض المتوطنة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية لـ426 ألف و699 مواطنا، بدء من شهر يناير وحتى سبتمبر 2022، من خلال المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بوزارة الصحة والسكان.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية التى قدمها المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية، شملت خدمات العيادات الخارجية فى تخصصات (الباطنة، الكبد والجهاز الهضمى، الأورام، الكشف المبكر عن الأورام، الأطفال، الجلدية، زراعة الكبد)، وتلقى الخدمة الطبية من خلال العيادات 400 ألف ومواطنا.

وتابع أنه تم إجراء 15 عملية زراعة كبد، بنسبة نجاح 80% بما يضاهى النسب العالمية التى تتراوح ما بين 75 إلى 80%؜، فضلا عن الخدمات العلاجية التى قدمتها وحدة الفيروسات الكبدية لـ 7 آلاف مواطن، وفقا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، بالإضافة إلى خدمات العلاج والمتابعة الطبية الدورية التى يقدمها المعهد.

ونوه عبدالغفار إلى إصدار 2900 قرار علاج على نفقة الدولة فى مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى إجراء 165 حالة حقن كيماوى لمرضى الأورام، علاوة على إجراء 6 آلاف عملية منظار تشخيصى، و5 آلاف منظار علاجى بقسم المناظير والقنوات المرارية والجهاز الهضمى بالمعهد.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية بإتباع أساليب علاجية عالمية فى تخصصات (الجراحة العامة، جراحة الكبد والبنكرياس، أمراض الجهاز الهضمى، الصيدلية الإكلينيكية، الجلدية، طب الأطفال، الرعاية المركزة، الباثولوجيا الإكلينيكية، باثولوجيا الأنسجة، الأمراض المعدية الإكلينيكية، الوبائيات التطبيقية، الأشعة التخصصية، الأشعة التداخلية، أمراض الكلى، الباطنة العامة، التخدير)، مؤكدا العمل دائما على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المعدية، إلى أن القسم الداخلى بالمعهد يعمل بسعة 83 سريرا، مضيفا أن قسم الأشعة التشخيصية والعلاجية بالمعهد قدم الخدمة لـ 8500 ألف مواطن من خلال أقسام (الموجات الصوتية، الأشعة العادية، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسى)، لافتا إلى مشاركة المعهد فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثى الولادة لـ 19 مرضا وراثيا، وذلك بالتعاون مع المركز المصرى للتحكم والسيطرة على الأمراض.