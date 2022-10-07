«مياه الشرب» بالجيزة تتصدى لتعد على خط بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه فور رصد أحد العاملين بإحدى الشركات العاملة بالمنطقة، تعدى بعض الأشخاص على خط مياه مغذٍ لمنطقة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ومحاولته التوضيح لهؤلاء الأشخاص أن هذا مخالف ويمثل اعتداء على مرافق الدولة، نهروه.

وجرى توجيه حملة من مسؤولى لجنة الخلسة بالشركة، وشبكات مياه الهرم، والمعامل، والأمن، والمتابعة، عاينت موقع الشكوى، وتبين أن الهدف من تعدى هؤلاء الأشخاص على خط المياه، إنشاء غراب مياه بطريقة غير قانونية "خلسة"، وأزالت التعدى.

وأشار بدوى، إلى أن التعدى على شبكات مياه الشرب، يؤثر بالسلب على جودة المياه المقدمة للمواطنين، موضحاً أن توصيل المياه بطريقة غير قانونية وفنية صحيحة، يتسبب فى تلوث المياه، ونقص كميات المياه المفترض وصولها للمواطنين المتعاقدين مع الشركة بالطريقة الرسمية للخدمة.

ولفت إلى رفع فريق المعمل عينات مياه من المنطقة محل الواقعة، للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، بعد إزالة حالة التعدى، وحرصا على سلامة المواطنين.

وثمن رئيس مياه الشرب بالجيزة، الدور الإيجابى لراصد واقعة التعدى، لافتاً إلى أن شبكات مياه الشرب هى ملك كل مواطن.

ونوه بالتأثيرات السلبية للتعدى على شبكات المياه، مشددا على تصدى الشركة بكل حزم لمثل هذه التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال وقائع التعدى على خطوط المياه.