ضمن «كلنا واحد».. قوافل إنسانية وطبية فى دمياط والقليوبية

جدة - نرمين السيد - وجهت وزارة الداخلية، قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتى دمياط والقليوبية، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستمرار لتفعيل مبادرة "كلنا واحد – معك فى كل مكان"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطنى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.





واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتى دمياط والقليوبية، لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما جرى زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلا عن توقيع الكشف الطبى على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما جرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبولا واستحسانا من الأهالى، مشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.