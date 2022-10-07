تبدأ الأحد.. حملة جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم التطعيم لجميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين فى مصر، وتستمر لمدة 5 أيام، ضمن خطة الوزارة "مصر خالية من مرض شلل الأطفال". ويتم التطعيم من خلال الفرق الطبية الثابتة (فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية)، والفرق المتحركة (بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفي الأسواق).

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