جدة - نرمين السيد - بحث السفير عمر عامر سفير مصر بأثينا، مع وزير الخارجية اليونانى المناوب ميلتياديس فارفيستيوس، الاعداد لزيارة وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس إلى مصر الأسبوع المقبل.





وذكرت وزارة الخارجية بمصر، اليوم الجمعة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن اللقاء ركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، خصوصا فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال الاستفادة من العمالة المصرية فى اليونان. كما ناقش الجانبان التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية اليونانى يزور مصر الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.