ذكرى آبائهم ستبقى خالدة.. الداخلية تواصل اصطحاب أبناء الشهداء لمدارسهم

جدة - نرمين السيد - وأوفدت الوزارة، عددا من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء فى أول أيام العام الدراسى، وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوى على متطلباتهم كافة، تأكيدا على أن ذكرى آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة فى ذاكرة الوطن، تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، والتزامهم بالمسؤولية تجاه وطنهم، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.

وكان لتلك المبادرات بالغ الأثر فى نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفانا بالدور الوطنى الذى قام به آبائهم وذويهم الذين إستشهدوا دفاعا عن أمن واستقرار الوطن.

ومن ناحيتهم أعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوى لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.