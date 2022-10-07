الداخلية توزع الحلوى على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - جهزت وزارة الداخلية عددا من عبوات حلوى المولد لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا ودور رعاية الأيتام وذوى القدرات الخاصة ونزلاء الأقسام المجانية بالمستشفيات، لمشاركتهم الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، استمرارا لمبادرة "كلنا واحد".





وجرى توزيع عبوات حلوى المولد النبوى، عليهم وذويهم، الأمر الذى لاقى ترحيبا كبيرا فى نفوسهم، وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على مشاركتهم الإحتفال. يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية كافة، فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

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