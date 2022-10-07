«الرعاية الصحية» وجامعة الملك سلمان الدولية تتعاونان فى السياحة العلاجية

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية تحقيق التكامل بين المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وبين الجامعات الأهلية لتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية التى تقدم للمواطن المصرى، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تتمتع بها مستشفيات الهيئة فى تحسين الخدمات التعليمية والتدريبات العملية للطلاب والخريجين الجدد من كليات القطاع الطبى فى جامعة سلمان داخل مستشفيات الهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أهمية تحقيق التكامل بين المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية وبين الجامعات الأهلية لتحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية التى تقدم للمواطن المصرى، وكذلك تعظيم الاستفادة من الإمكانات التى تتمتع بها مستشفيات الهيئة فى تحسين الخدمات التعليمية والتدريبات العملية للطلاب والخريجين الجدد من كليات القطاع الطبى فى جامعة سلمان داخل مستشفيات الهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتعزيز التعاون وبناء الشراكات القوية مع الجهات والمؤسسات والجامعات ذات المكانة الدولية المتميزة، وكذلك الانفتاح للاستفادة من الخبرات الدولية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بأعلى معايير الجودة العالمية، باعتبارها ذراع الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين.

ولفت السبكى، إلى أن جامعة الملك سلمان فرصة ذهبية للتعليم المستمر والإرتقاء بمهارات وقدرات الكوادر البشرية العاملة بالهيئة فى مختلف المجالات، أهمها مجالات الرعاية الصحية، لضمان توفير أفضل مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بمنشآت الهيئة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أن بروتوكول التعاون يهدف إلى التكامل بكفاءة وفاعلية بين الطرفين، من خلال توفير هيئة الرعاية الصحية تدريب الطلاب والخريجين الجدد فى كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض بجامعة الملك سلمان داخل المستشفيات التابعة للهيئة بجنوب سيناء، ومنها مستشفيات "شرم الشيخ الدولى، رأس سدر، أبورديس، دهب، نويبع، طابا"، كما توفر الجامعة للعاملين بالهيئة من الأطقم الطبية وغير الطبية ورش عمل ودورات تدريبية عن طريق أساتذة الجامعة والاستفادة وتناقل الخبرات من الخبراء الأجانب كلا فى تخصصه.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن بروتوكول التعاون يشمل تيسير إجراءات تسجيل الدراسات العليا "الدبلومة، الماجستير، الدكتوراة" بكليات القطاع الطبى أو غيرها بجامعة الملك سلمان، للعاملين من الأطقم الطبية أو الإدارية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، ومنها بمجالات "الجودة الصحية، مكافحة العدوى، إدارة المنشآت، إدارة الأزمات، وكل المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية"، وكذلك التعاون لتدريب العاملين بالهيئة بمركز المحاكاة بالجامعة بعد افتتاحه، علاوة على التعاون بين الطرفين فى مجال السياحة العلاجية خاصة مع المقومات السياحية التى تتمتع بها محافظة جنوب سيناء "عاصمة السياحة العلاجية فى مصر".

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، عن فخره للتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، الرائدة فى مجال الرعاية الصحية بمصر، والتعاون لتدريب الطلاب والخريجين فى كليات القطاع الطبى بالجامعة داخل مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء، مما يفى باحتياجاتهم ومتطلباتهم التدريبية للمنافسة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

وتابع: أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك مستشفيات مؤهلة ومطورة على أعلى مستوى ساهمت فى تطوير الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها فى مجال الرعاية الصحية عالميا.

وقع بروتوكول التعاون، كلا من الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلا عن الهيئة، والدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، ممثلا عن الجامعة.

وحضر توقيع البروتوكول من جانب هيئة الرعاية الصحية، الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حنفى، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكى، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة غادة شاكر، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة.