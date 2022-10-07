وزير الرى يستعرض مع سفير الاتحاد الأوروبى أولويات الاستثمار فى مصر

جدة - نرمين السيد - استقبل هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر والوفد المرافق له، للتباحث حول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه.





ورحب الدكتور سويلم، وفقا لبيان صحفى، بسفير الاتحاد الأوروبى، مشيداً بالعلاقات القوية والممتدة التى تربط مصر والاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات وخاصة فى مجال المياه، ومنها برنامج دعم الميزانية المباشر لقطاع المياه، ومشروع ستارز المقدم كمنحة من الاتحاد الأوروبى لتقديم المساعدة الفنية فى مجالات تطوير الرى والتوعية ورفع القدرات، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والذى يهدف لتطوير منظومة الرى والمحطات فى زمام المصرف، ومشروع النهج القطاعى المتكامل والذى يهدف لتطوير أنظمة الصرف المغطى فى زمام 257 ألف فدان والصرف السطحى فى زمام 20 ألف فدان.

وتم خلال اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية للتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبى، وأولويات الاستثمار الأوروبية فى مصر، وسُبل دعم دور مصر كمركز إقليمى للإدارة المستدامة للمياه، حيث تم مناقشة التعاون فى إعداد دراسات فنية عن الرى الحديث فى مصر وإعادة استخدام المياه وتقييم آثار تغير المناخ على المشاريع الكبرى، بالإضافة للتوسع فى مشروعات حماية الشواطئ والممولة من صندوق المناخ الأخضر، والنظر فى إطلاق مرحلة جديدة من برنامج دعم الميزانية فى قطاع المياه، وتوفير الخبرة الفنية لتمكين الوزارة من الإستفادة القصوى من برنامج تايكس لتمويل المشروعات.

كما تم مناقشة دعم الاتحاد الأوروبى لبرامج بناء القدرات لشباب المهندسين بالوزارة، وتوفير منح الماجستير والدكتوراة للكوارد المصرية بالدول الأوروبية، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين المركز القومى لبحوث المياه والمعاهد البحثية الأوروبية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لأجهزة الاتحاد الأوروبى لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية والتى تطلقها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم ، ودعوة المؤسسات المالية بالاتحاد الأوروبى بالعمل على توفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية.

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للمشاركة فى فعاليات "يوم المياه" المزمع عقده خلال مؤتمر المناخ القادم لما تمثله هذه المشاركة الهامة من أهمية كبرى فى إثراء المناقشات والحوارات خلال فعاليات المؤتمر.